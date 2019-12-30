45-летняя Олеся Судзиловская показала роскошную фигуру в прозрачном новогоднем платье

«Ой-ой-ой! Невозможно прекрасна», «Как статуэтка, Вы очень изящная», «Божественная красота», «Смело! Но очень здорово и красиво», «Вау! Какое классное, голое платье! Вы великолепны», «Вот было бы у меня такое платье, я бы корпоратив не пропустила... Звезда», «Произведение искусств. И платье, и модель», «Бомба... с такой фигурой — шик, блеск, красота», «Царица Шамаханская», «Мисс совершенство», «Лучшее фото в уходящем году», — обсуждают поклонники.

Ранее Олеся делилась советами фотографа Дмитрия Ивайкина, который рассказал, как хорошо получаться на фотографиях — репетировать перед зеркалом, учиться выражать переживания только глазами, приходить на фотосессию с позитивным настроем, использовать музыку для настроения, подмечать удачные поза в Сети. Секреты своей стройности звезда также раскрывала в блоге.

А как вам такой образ? Как считаете, может ли он быть уместен за пределами фотостудии?