45-летняя Наташа Королева показала высокую грудь и бесконечные ноги в коротких шортах

31 мая популярная певица Наташа Королева отпраздновала 45-летие, но ее фигуре могут позавидовать многие 30-летние. В Instagram stories артистка поделилась очень горячей фотографией.
Королева позирует в расстегнутой блузе, обнажающей шикарную грудь в лаконичном черном бюстгальтере, а короткие шорты подчеркивают длину ее стройных ног.
Не так давно певица опубликовала короткий видеоролик из прошлого и пожаловалась на не столь стройную талию. «Какая талия, ааааа!!!! Эх, неужели это я!? Спасибо за такие трогательные видео воспоминания», — написала она.
Все в порядке, Наташа! Вы по-прежнему королева))
Фото: instagram