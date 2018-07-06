45-летняя Наташа Королева показала высокую грудь и бесконечные ноги в коротких шортах

Королева позирует в расстегнутой блузе, обнажающей шикарную грудь в лаконичном черном бюстгальтере, а короткие шорты подчеркивают длину ее стройных ног.

Не так давно певица опубликовала короткий видеоролик из прошлого и пожаловалась на не столь стройную талию. «Какая талия, ааааа!!!! Эх, неужели это я!? Спасибо за такие трогательные видео воспоминания», — написала она.