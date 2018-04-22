Блестки, шорты и корсет: Наташа Королева зажгла на сцене Кремлевского дворца

44-летняя Наташа Королева стала одной из участниц грандиозного концерта, прошедшего на одной из главных столичных сцен. Певица порадовала зрителей не только своим хитом «Осень под ногами на подошве», но и весьма экстравагантным выбором сценического наряда.

Наташа Королева вышла на сцену в серебристом костюме-двойке. Пиджак и шорты были обильно украшены длинной блестящей бахромой, а боди-корсет телесного цвета дополнил комплект. Нюдовые туфли-лодочки на высоких шпильках отлично дополнили образ артистки.