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Блестки, шорты и корсет: Наташа Королева зажгла на сцене Кремлевского дворца

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Накануне в Москве вручили музыкальную премию «Шансон года – 2018».

44-летняя Наташа Королева стала одной из участниц грандиозного концерта, прошедшего на одной из главных столичных сцен. Певица порадовала зрителей не только своим хитом «Осень под ногами на подошве», но и весьма экстравагантным выбором сценического наряда.

Наташа Королева вышла на сцену в серебристом костюме-двойке. Пиджак и шорты были обильно украшены длинной блестящей бахромой, а боди-корсет телесного цвета дополнил комплект. Нюдовые туфли-лодочки на высоких шпильках отлично дополнили образ артистки.

Наташа Королева

Напомним, модные выходы Наташи Королевой зачастую подвергается критике. Некоторые пользователи Сети считают, что певице нужен «Модный приговор».

А вам нравится этот образ Наташи Королевой?

Фото: instagram, starface

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