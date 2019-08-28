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44-летняя Яна Рудковская подверглась атаке хейтеров: «У вас коленка отвисла»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Яна Рудковская

Фото: Instagram Яны Рудковской

Яну Рудковскую раскритиковали за «неотфотошопленные» ноги, а Светлану Бондарчук — за одежду «не по возрасту».

Продюсер Яна Рудковская не прочь продемонстрировать сильные стороны своей фигуры в Instagram. В последнее время супруга Евгения Плющенко делает акцент на ноги: недавно она даже заявила, что хочет их застраховать. Фолловеры бурно отреагировали на это сообщение. Не оставили они без внимания и новое видео, которое опубликовала в своем блоге звезда — оно вызвало бурю комментариев, большая часть которых оказалась отнюдь не лестными.

«Ой, Яна, у вас коленка отвисла», «Яна, тема ног устарела. Давайте уже про другие части тела», «Надоело на вас смотреть, коленка на половине видео действительно отвисла», «Без фильтров и каблуков вполне себе обычные ноги, над совершенством которых пахать и пахать в спортзале», — критикуют Яну в комментариях.

Досталось и ее подруге, Светлане Бондарчук: «Что у Светланы с ногами? Господи! Это уже анарексия», «Конечно ножки у Светы, не самые ровные», «Светлане надо длину уже по возрасту ) как то не очень смотрится», «Светлана красивая женщина .но платье ужасное», «Ура!!! Буду носить мини👍👍оказывается еще есть хуже моих граблей».

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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