44-летняя Яна Рудковская подверглась атаке хейтеров: «У вас коленка отвисла»

Продюсер Яна Рудковская не прочь продемонстрировать сильные стороны своей фигуры в Instagram. В последнее время супруга Евгения Плющенко делает акцент на ноги: недавно она даже заявила, что хочет их застраховать. Фолловеры бурно отреагировали на это сообщение. Не оставили они без внимания и новое видео, которое опубликовала в своем блоге звезда — оно вызвало бурю комментариев, большая часть которых оказалась отнюдь не лестными.
«Ой, Яна, у вас коленка отвисла», «Яна, тема ног устарела. Давайте уже про другие части тела», «Надоело на вас смотреть, коленка на половине видео действительно отвисла», «Без фильтров и каблуков вполне себе обычные ноги, над совершенством которых пахать и пахать в спортзале», — критикуют Яну в комментариях.
Досталось и ее подруге, Светлане Бондарчук: «Что у Светланы с ногами? Господи! Это уже анарексия», «Конечно ножки у Светы, не самые ровные», «Светлане надо длину уже по возрасту ) как то не очень смотрится», «Светлана красивая женщина .но платье ужасное», «Ура!!! Буду носить мини👍👍оказывается еще есть хуже моих граблей».
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!