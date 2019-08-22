«Вы как Волочкова»: Яну Рудковскую раскритиковали за желание застраховать ее идеальные ноги

«Ну раз мои ноги в таком тренде, что про них даже пишут федеральные СМИ, а на моей странице они набирают миллионы просмотров и по 5-6 тыс комментариев, то грех этим не воспользоваться и не поддержать, вот думаю может их еще застраховать», — написала жена Евгения Плющенко.
«Яна! Я все безусловно уважаю за многое, правда! Но ноги в определенном возрасте и положении показывать всему Миру как то уже не прилично», «Сложно даже представить кто бы еще так вел себя из медийных персон. Вы и Волочкова. Та все считает лайки под своими шпагатами))) Ну, тут как говорится: тешь себя девица))) Да, кстати, почему-то на странице вашей подруги Якимчик, Вы выглядите немного иначе. Пусть она не забывает-фильтры, ластики и т.д.», — комментируют подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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