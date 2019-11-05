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44-летняя Анджелина Джоли поучаствовала в пикантной съемке для американского Harper's Bazaar

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Похорошевшая Анджелина Джоли

Фото: ImagePressAgency/face to face/globallookpress

Анджелина Джоли полностью разделась для обложки глянца и дала новое интервью после развода.

В последнее время 44-летняя Анджелина Джоли заметно похорошела. Она пережила последствия развода и теперь, похоже, находится на пике своей сексуальности. На съемках для обложки французского журнала Madame Figaro, который вышел месяц назад, она принимала молочную ванну. На обложке нового номера американского Harper's Bazaar актриса снова предстала почти обнаженной: роскошные формы многодетной матери были скрыты полупрозрачной тканью.

В интервью она затронула тему развода. «Мои дети знают меня настоящую. Именно они помогли мне вернуться к моему "я", принять себя. Они многое пережили вместе со мной. У них я учусь быть сильной. Родители часто призывают детей принять себя такими, какие они есть. А они хотят, чтобы мы сделали то же самое», — рассказала она.

Анджелина Джоли как никто знает, как важно поддерживать детей в процессе расставания родителей — всего она воспитывает шестерых детей, половина из которых уже переживали потерю — для актрисы они приемные: «Нельзя мешать им испытывать душевную или физическую боль. Но в наших силах научить их переживать ее и становиться лучше».

Актриса призналась, что обстоятельства продолжают сковывать ее. До достижения всеми детьми совершеннолетия она должна оставаться в той же стране, где живет их отец: «Я хочу жить за границей и перееду, как только моим детям исполнится 18 лет».

Фото и видео: instagram

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