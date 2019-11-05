44-летняя Анджелина Джоли поучаствовала в пикантной съемке для американского Harper's Bazaar

В интервью она затронула тему развода. «Мои дети знают меня настоящую. Именно они помогли мне вернуться к моему "я", принять себя. Они многое пережили вместе со мной. У них я учусь быть сильной. Родители часто призывают детей принять себя такими, какие они есть. А они хотят, чтобы мы сделали то же самое», — рассказала она.

Анджелина Джоли как никто знает, как важно поддерживать детей в процессе расставания родителей — всего она воспитывает шестерых детей, половина из которых уже переживали потерю — для актрисы они приемные: «Нельзя мешать им испытывать душевную или физическую боль. Но в наших силах научить их переживать ее и становиться лучше».

Актриса призналась, что обстоятельства продолжают сковывать ее. До достижения всеми детьми совершеннолетия она должна оставаться в той же стране, где живет их отец: «Я хочу жить за границей и перееду, как только моим детям исполнится 18 лет».