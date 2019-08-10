43-летняя Тина Канделаки продемонстрировала идеальный пресс и устроила «битву купальников»

На протяжении нескольких лет телеведущая и бизнеследи Тина Канделаки упорно работала над своим телом. Долгое время подписчики критиковали ее, выискивая, что же она делает не так: время шло, но формы не менялись. Наконец, склонная к лишнему весу звезда достигла идеальной формы и не смогла не похвастаться ими.

«Вместо #битвалуков сегодня будет #битвакупальников. Голосуем, друзья, какой купальник понравился вам больше всего – 1, 2, 3 или 4?», — обратилась она к подписчикам свего блога.