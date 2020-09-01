43-летняя певица Шакира похвасталась идеальной фигурой на отдыхе

Долгое время у 43-летней Шакиры и 33-летнего Жерара Пике не было возможности отдохнуть вместе у моря. Сначала были закрытые из-за пандемии коронавируса пляжи Испании. После окончания карантина футболист пропдал на тренировках, а его супруга и их дети - 7-летний Милан и 5-летний Саша - отдыхали самостоятельно. Наконец, вся семья улетела на океан, и теперь все они вовсю делятся в блогах солнечными фото и видео.