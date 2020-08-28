Мимими дня: Шакира и Жерар Пике с сыновьями проводят время на пляже

Лето подходит к концу, и многие знаменитости решили «поймать его за хвост». Популярная певица Шакира с семьей зачастила на пляж в Барселоне - не так давно в Испании сняли ограничения, связанные с коронавирусом, и теперь можно вдоволь насладиться морем и солнцем. А теперь семье удалось выбраться на Мальдивы. Фотографиями и видеороликами Шакира и Жерар Пике делятся в блогах. В кадре присутствуют 7-летний Милан и 5-летний Саша.

«Такое ощущение, что моя семья никогда не видела крабов... Я поняла, что нам стоит чаще выбираться на пляж...», - шутит певица.