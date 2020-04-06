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41-летняя Ани Лорак сделала селфи с очень пухлыми губами и косметической маской на лице

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ани Лорак на карантине

Фото: Instagram Ани Лорак

Ани Лорак проводит карантин с пользой.

Новые фото и видео в блоге певицы Ани Лорак привлекли внимание поклонников и СМИ. Карантин и перенос концертов явно пошли ей на пользу. Артистка наслаждается временем для себя, занимается спортом, делает косметические маски. Но на видеоселфи из ее «сториз» губы певицы выглядели более пухлыми, чем обычно.

«Очень очень красивая», «Вы просто нереальная! Как такой стать вообще?», — делают комплименты похорошевшей Ани Лорак поклонники.

Впрочем, не стоит спешить подозревать артистку в нарушении режима самоизоляции и посещении косметолога во время карантина: о ее «новых губах» говорить примерно в середине марта.

А вы видите изменения в облике знаменитости?

Фото и видео: Instagram

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