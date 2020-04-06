41-летняя Ани Лорак сделала селфи с очень пухлыми губами и косметической маской на лице

Новые фото и видео в блоге певицы Ани Лорак привлекли внимание поклонников и СМИ. Карантин и перенос концертов явно пошли ей на пользу. Артистка наслаждается временем для себя, занимается спортом, делает косметические маски. Но на видеоселфи из ее «сториз» губы певицы выглядели более пухлыми, чем обычно.

«Очень очень красивая», «Вы просто нереальная! Как такой стать вообще?», — делают комплименты похорошевшей Ани Лорак поклонники.