40-летняя Яна Чурикова поделилась наблюдениями о возрасте и красоте: «Меня мейк, мягко говоря, взрослит»

Не так давно в Сети обсуждали эксперимент 55-летней Лолиты Милявской: певица показала, как меняет ее внешность антивозрастной макияж. А вот обычный макияж, наоборот, может сделать лицо визуально старше. 40-летняя телеведущая Яна Чурикова сравнила свои фотографии с мейком и без — и сделала вывод: это как раз ее случай.

«Шлю лучи любви и недоумения. Фото 1 и 2 сделаны в один день после мейка и до него. Внимание, вопрос. Я тут одна такая, кого мейк, мягко говоря, взрослит? Девушкам на фото — обеим по 40. Да ну, блин», — написала она в Instagram.