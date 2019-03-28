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40-летняя Яна Чурикова поделилась наблюдениями о возрасте и красоте: «Меня мейк, мягко говоря, взрослит»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Яна Чурикова предпочитает естественный макияж

Фото: Instagram Яны Чуриковой
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Телеведущая Яна Чурикова показала фото до и после нанесения макияжа.

Не так давно в Сети обсуждали эксперимент 55-летней Лолиты Милявской: певица показала, как меняет ее внешность антивозрастной макияж. А вот обычный макияж, наоборот, может сделать лицо визуально старше. 40-летняя телеведущая Яна Чурикова сравнила свои фотографии с мейком и без — и сделала вывод: это как раз ее случай.

«Шлю лучи любви и недоумения. Фото 1 и 2 сделаны в один день после мейка и до него. Внимание, вопрос. Я тут одна такая, кого мейк, мягко говоря, взрослит? Девушкам на фото — обеим по 40. Да ну, блин», — написала она в Instagram.

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Фото из Instagram Яны Чуриковой

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А как обстоит дело с макияжем у вас? Взрослит? Или делает моложе?

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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