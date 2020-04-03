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40-летняя Виктория Боня недовольна тем, как выглядела 13 лет назад

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Виктория Боня

Фото: Instagram Виктории Бони

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня нашла архивную фотографию и удивилась тем, как выглядит на ней.

«Я в 2007 году. Девочки, что это было?», — удивилась она.

Фото: Instagram Виктории Бони

«А что не так?», «Да нормально тут все», «Молодая и красивая», «Тогда была естественная красота», «Это была ты какая есть на самом деле», «Молодость», «Это были вы без пластики», «Нос другой», «Носик картошечкой..., милое личико», «Нос чуть меньше стал, взгляд опытнее, взрослее сейчас чем в 2007) Там молодость в глазах», «Такой пухляш, а сейчас просто нету этой жировой прослойки на лице и все», — ищут отличия одни.

«Совсем другая) сейчас шикарная», «Вы чудо-женщина, молодеете с каждым годом», «Ты моложе выглядишь сейчас», «Всегда фото прошлых лет нам кажутся ужасными», «Мода была другая 😂 Архивы лучше не поднимать», — восхищаются сегодняшней внешностью Виктории другие.

«Я не стесняюсь показаться без макияжа и фильтров и горжусь своим возрастом. Мало того, выгляжу лучше, чем была в свои 25, и собираюсь так выглядеть еще очень долго! Я из тех девушек, кто верит, что красота должна быть естественной, природной, натуральной, и уход, соответственно, тоже. Пока все бегут колоть себе филлеры и ботокс, я ищу альтернативу в природе», — писала Боня ранее.

А у вас есть такие фотографии? Какие чувства вы испытываете, рассматривая их?

Фото и видео: Instagram

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