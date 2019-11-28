Звездная эволюция: как с годами менялись внешность и стиль звезды Instagram и реалити «Дом-2» Виктории Бони

Виктория Боня покинула реалити-шоу «Дом-2» в далеком 2007 году. С тех пор она успела поработать телеведущей и моделью, сняться в нескольких музыальных клипах российских исполнителей, стать дизайнером, родить дочь Анджелину от бизнесмена Алекса Смерфита, переехать в Монако, а затем в Лос-Анжделес и Великобританию. Предлагаем вспомнить, как Виктория, которая 27 ноября отметила 40-летие, менялась на протяжении более десяти лет.