40-летняя Маргарита Симоньян рассказала, почему больше не делает омолаживающие процедуры
Фото: Instagram Маргариты Симоньян
Несколько дней назад ставшая гостьей проекта «Подруги» на YouTube Тина Канделаки заявила: она — не феминистка. Эти слова вызвали в Сети резонанс: казалось бы, кто если не она — добившаяся своими силами успеха умница и красавица — должна олицетворять ценности борющихся за равные права и возможности женщин.
Другая известная фигура на ТВ, Маргарита Симоньян, рассказала, почему тоже не олицетворяет себя с этим движением: «Читая родные интернеты, вдруг осознала, что настоящая феминистка — это я. (На самом деле нет.)», — призналась она.
Симоньян уверена, что одна из главных свобод женщины — в манипуляциях, которые она вольна делать или не делать со своей внешностью. Семь лет назад Маргарита сходила в салон и ей там не понравилось: «Я пробовала один раз, и это было чудовищно. И то, что после этих жутких уколов какой-то там кислоты у меня действительно на время разгладились носогубные складки, никак для меня не оправдало 15 минут необязательной боли и 2 часа времени, потерянного на дорогу в салон».
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Читая родные интернеты, вдруг осознала, что настоящая феминистка — это я. (На самом деле нет.) ⠀ Мне совсем не кажется, что женщина, которая любит себя, обязана пристально следить за своей внешностью — то есть терпеть ужасающие процедуры, для того чтобы лучше выглядеть. ⠀ Я-то считаю, что женщина имеет право выглядеть так, как ее устраивает. И упрекать ее в этом — как раз совершенно антифеминистское поведение. Кто-нибудь вспомнит, чтобы мужчин упрекали за морщины вокруг глаз? ⠀ Именно любя себя, я оставляю за собой право делать то, что мне нравится (если это не вредит другим людям, разумеется). Мне не нравится, чтобы мое лицо кололи иголками. Мне это неприятно и больно. ⠀ Я пробовала один раз, семь лет назад — это было чудовищно. И то, что после этих жутких уколов какой-то там кислоты у меня действительно на время разгладились носогубные складки, никак для меня не оправдало 15 минут необязательной боли и 2 часа времени, потерянного на дорогу в салон. ⠀ Не зарекаюсь, что это навсегда. Возможно, когда-нибудь мне действительно ТАК захочется выглядеть моложе, что я потерплю. Но это будет решение, продиктованное не давлением индустрии красоты, а моими личными тараканами. ⠀ Поэтому пока мой уход за собой — это крем после душа замечательной марки под названием 'любой'. Какой подарили на 8 Марта, тот и сойдет. ⠀ Женщина, которая любит себя, имеет право не делать то, что ей неприятно и больно. ⠀ Я никому не навязываю такой подход и одинаково восхищаюсь и девушками, которые с упоением занимаются своей внешностью и прекрасно выглядят, и теми, кто считает, что гораздо интереснее стоять у плиты или читать книги, и выглядят так, как их устраивает. ⠀ Вот и общество пусть не навязывает. Перестаньте ждать от нас вечной молодости и красоты. Мы никому не обязаны выглядеть как с обложки.
Сейчас гражданская супруга и мать детей Тиграна Кеосаяна поддерживает красоту самыми элементарными способами: «Мой уход за собой — это крем после душа замечательной марки под названием "любой". Какой подарили на 8 Марта, тот и сойдет. Женщина, которая любит себя, имеет право не делать то, что ей неприятно и больно. <...> Не зарекаюсь, что это навсегда. Возможно, когда-нибудь мне действительно ТАК захочется выглядеть моложе, что я потерплю. Но это будет решение, продиктованное не давлением индустрии красоты, а моими личными тараканами». ⠀ «Я никому не навязываю такой подход и одинаково восхищаюсь и девушками, которые с упоением занимаются своей внешностью и прекрасно выглядят, и теми, кто считает, что гораздо интереснее стоять у плиты или читать книги, и выглядят так, как их устраивает. Вот и общество пусть не навязывает. Перестаньте ждать от нас вечной молодости и красоты. Мы никому не обязаны выглядеть как с обложки», — подчеркнула Симоньян.
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Фото и видео: Instagram/@_m_simonyan
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