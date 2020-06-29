40-летняя Маргарита Симоньян рассказала, почему больше не делает омолаживающие процедуры

Несколько дней назад ставшая гостьей проекта «Подруги» на YouTube Тина Канделаки заявила: она — не феминистка. Эти слова вызвали в Сети резонанс: казалось бы, кто если не она — добившаяся своими силами успеха умница и красавица — должна олицетворять ценности борющихся за равные права и возможности женщин.

Другая известная фигура на ТВ, Маргарита Симоньян, рассказала, почему тоже не олицетворяет себя с этим движением: «Читая родные интернеты, вдруг осознала, что настоящая феминистка — это я. (На самом деле нет.)», — призналась она.

Симоньян уверена, что одна из главных свобод женщины — в манипуляциях, которые она вольна делать или не делать со своей внешностью. Семь лет назад Маргарита сходила в салон и ей там не понравилось: «Я пробовала один раз, и это было чудовищно. И то, что после этих жутких уколов какой-то там кислоты у меня действительно на время разгладились носогубные складки, никак для меня не оправдало 15 минут необязательной боли и 2 часа времени, потерянного на дорогу в салон».