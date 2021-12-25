4 варианта укладок для корпоратива и новогодней ночи от стилиста Spice Girls

Идеально прямые и сияющие волосы будут выигрышно смотреться на любой длине. Выпрямитель справится с разглаживанием каждой прядки, а для блеска добавьте на волосы каплю несмываемого ухода.

Если не можете определиться – завить или выпрямить волосы, остановитесь на золотой середине – пляжные волны. Они станут прекрасным дополнением к вашему наряду, а благодаря своей легкости добавят образу романтичности и воздушности.

Стилисты советуют избегать сложных причесок на Новый год. Если необходимо собрать волосы, то классический хвост или низкий пучок вам в помощь. Такие прически легко сделать и трансформировать в процессе – распустить и собрать вновь, если возникнет желание.

Ранее Passion.ru вместе с экспертами разобрал, какие стрижки и укладки будут актуальны в 2022 году, а какие – стоит оставить в 2021-м.