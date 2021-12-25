4 варианта укладок для корпоратива и новогодней ночи от стилиста Spice Girls

4 варианта укладок для корпоратива и новогодней ночи от стилиста Spice GirlsГлавное правило выбора – никаких сложностей
В разговоре с Vogue UA Пол Персиваль, тот самый стилист, который работал с The Spice Girls, рассказывая о том, какую прическу выбрать для праздничной ночи, первым делом упомянул кудри. Это могут быть мягкие и легкие завитки, которые аккуратно обрамляют лицо и создают ощущение натуральности. Но если взять диаметр плойки поменьше. Скажем, самый маленький, то у вас получится превосходное афро. Почему бы не отметить Новый год в новом образе.
Идеально прямые и сияющие волосы будут выигрышно смотреться на любой длине. Выпрямитель справится с разглаживанием каждой прядки, а для блеска добавьте на волосы каплю несмываемого ухода.
Если не можете определиться – завить или выпрямить волосы, остановитесь на золотой середине – пляжные волны. Они станут прекрасным дополнением к вашему наряду, а благодаря своей легкости добавят образу романтичности и воздушности.
Стилисты советуют избегать сложных причесок на Новый год. Если необходимо собрать волосы, то классический хвост или низкий пучок вам в помощь. Такие прически легко сделать и трансформировать в процессе – распустить и собрать вновь, если возникнет желание.
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