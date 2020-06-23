39-летняя Ким Кардашьян удивила экстремально тонкой талией и крутыми бедрами в бельевом корсете

В свое время некоторые звезды удаляли лишние ребра в погоне за тонкой талией. Видео, которое показала Ким Кардашьян в своем блоге, показало: для экстремальных результатов порой достаточно просто хорошего корсета.

«Нашла это в своем телефоне, снимала в прошлом году, когда ездила в Лондон по специальному приглашению и встречалась с Mr. Pearl. Я надела этот корсет на Met Ball как часть лука от @manfredthierrymugler, но корсет оказался неуместным в эту ночь. Я так хотела, чтобы он остался в моих архивах, что прилетела в Лондон еще раз и обзавелась копией. В ближайшее время мы можем начать создавать новые специальные луки, в том числе к моему 40-летию», — написала она.