Деми Мур, Леди Гага и еще 12 звезд, удаливших себе ребра ради осиной талии

Мода на осиную талию не нова: она началась еще в XVIII веке. Именно тогда женщины начали носить жесткие корсеты, которые порой не позволяли им нормально дышать (вот в чем причина внезапных обмороков), зато давали возможность выглядеть сногсшибательно по тогдашней моде. Такой аксессуар был доступен далеко не всем – лишь аристократии и очень богатым людям. Сегодня корсет может приобрести любой, но многим звездам недостаточно столь консервативного решения, и они добровольно удаляют себе ребра.
Мэрилин Монро
Фото: eastnews.ru
Одна из первых звезд, решившихся на подобную операцию. На более ранних фотографиях можно заметить, что ее талия довольно широка от природы. Кроме того, по словам самой Мэрилин, она всегда была склонна к полноте, причем жировые отложения скапливались именно на животе и бедрах, а соответствовать званию сексимвола с фигурой, вписывающейся в стандарты 90-60-90, надо было во что бы то ни стало. Потому неудивительно, что актриса, долгое время носившая корсеты, решила подойти к решению проблемы радикально. К слову сказать, после операции знаменитая блондинка корсеты носить не перестала – теперь с помощью них она подчеркивала результаты работы хирургов.
Деми Мур
Фото: GettyImages
Актриса при помощи хирургов проделала внушительную работу по коррекции собственной внешности: по слухам, она потратила на пластические операции порядка 200 000 долларов. Доподлинно известно, что Деми сделала ринопластику, неоднократную липосакцию живота и коленей и даже круговую подтяжку лица. Но перед съемками в картине «Стриптиз» знаменитость пошла на еще более радикальные изменения. Дело в том, что ее фигура всегда была очень спортивной, без заметной разницы между грудью, бедрами и талией, и чтобы обрести более соблазнительные изгибы, Мур сделала увеличивающую маммопластику и удалила нижние ребра.
Дита фон Тиз
Фото: Globallookpress.com
Фигура звезды бурлеска будоражит умы многих мужчин на планете и вызывает неподдельную зависть женщин. Дита очень миниатюрна, при этом на удивление гармонично сложена. Но звезда, в отличие от большинства своих коллег по цеху, не скрывает, что ее осиная талия – результат кропотливой работы пластических хирургов. Чтобы подчеркнуть соблазнительные изгибы, королева эпатажа и экс-жена Мэрилина Мэнсона неустанно качает пресс, правильно питается и практически постоянно носит корсет.
Ким Кардашьян
Фото: Instagram
Средняя из сестер Кардашьян яростно отрицает все слухи о том, что она прошла через операцию по удалению ребер, заявляя, что ее аппетитные формы – результат тщательной работы над собой, в которую входят жесткая диета и постоянные тренировки в фитнес-клубе. Но эксперты неоднократно комментировали, что ее тонкая талия – результат хирургического вмешательства.
Леди Гага
Фото: Globallookpress.com
Леди Гага, так любящая эпатировать публику своими костюмами и провокационными выступлениями, в последние годы все сильнее отходит от образа фрика, с которого она начинала свою карьеру. А потому ей потребовалось провести коррекцию внешности: певица и актриса посетила пластического хирурга, чтобы исправить форму носа, скул и груди. А несколько лет назад она решилась на резекцию ребер, чтобы ее фигура, больше напоминающая прямоугольник, обрела более соблазнительные изгибы.
Шер
Фото: eastnews.ru
Певица в Голливуде прослыла рекордсменкой по количеству перенесенных пластических операций, по слухам, их было не меньше сотни. Не обошла она вниманием и удаление ребер, чтобы ее фигура, с изначально практически отсутствующей талией, приобрела очертания песочных часов. Под нож хирурга ради этого Шер пошла в далеком 1980 году.
Джанет Джексон
Фото: Globallookpress.com
Майкл Джексон был ярым поклонником пластических операций, и его сестра пошла по той же дороге, но была более аккуратна в своих желаниях. Поговаривают, что ради тонкой талии Джанет решилась на операцию по удалению ребер, но доказательств тому нет, а сама звезда категорично отрицает эти слухи, заявляя, что у нее «все свое, все натуральное».
Талия
Фото: Instagram
Латиноамериканская певица обладает очень яркой внешностью, которую умело подчеркивает при помощи макияжа и сексуальных нарядов. Однако звезда не скрывает, что ее аппетитные формы, а точнее, осиная талия – результат хирургического вмешательства: оказавшись дома после операции, Талия выложила в социальную сеть Instagram фотографию, на которой позировала в обнимку с баночкой, в которой мирно покоились ее ребра.
Валерия Лукьянова
Фото: Instagram
«Одесская Барби» – именно под таким прозвищем прославилась эта девушка. Знаменитой ее сделала страсть к изменению собственной внешности, чтобы стать похожей на популярную куклу. И хоть Валерия давно не живет на Украине, ее любовь к трансформациям не угасла: она продолжает неустанно работать над тем, чтобы усилить сходство с Барби, потому неудивительно, что Insta-дива удалила нижние ребра, чтобы ее талия была более тонкой. Сама Лукьянова отрицает наличие любых хирургических манипуляций за исключением увеличения груди, но в Сети легко можно найти фото девушки до и после – разница разительна.
Ракель Уэлч
Фото: eastnews.ru
Звезда фильмов «Миллион лет до нашей эры» и «Фантастическое путешествие», а по совместительству секс-символ 70-х годов прошлого столетия, сегодня редко выходит в свет, несмотря на то, что выглядит просто роскошно. Однако в свое время она была очень популярна и пользовалась бурным успехом у представителей прекрасного пола. Однако, по слухам, ее осиная талия досталась ей не от природы, а стала результатом работы искусного пластического хирурга.
Софья Воллерсхайм
Фото: Globallookpress.com
Немецкая модель и теледива – еще одна знаменитая представительница группы желающих стать похожей на Барби. Этим она и прославилась. Одна проблема: с детства девушка считала себя толстой, но к своему идеалу приблизиться хотела любыми способами. Чтобы радикально решить вопрос с тонкой талией, она удалила себе две пары ребер. Однако это подорвало здоровье Софьи, ей порой трудно передвигаться, но это не мешает ей выкладывать фото в соцсети. Манекенщица планирует со временем продать свои ребра, которые украсит бриллиантами, на аукционе.
Пикси Фокс
Фото: Instagram
Еще одна «живая Барби», на сей раз из Швеции. В своем стремлении быть похожей на куклу, о которой мечтают все девочки в мире, она зашла дальше всех: ради изящных форм она удалила три (!) пары ребер. Теперь ее талия в обхвате всего 40 сантиметров. Оказывается, и без 6 ребер можно жить, но без поддерживающего корсета при этом обойтись сложно.
Аманда Лепор
Фото: GettyImages
Аманда – одна из признанных рекордсменов по количеству перенесенных пластических операций. Родившаяся мальчиком, она регулярно захаживала в кабинет хирургов с 15 лет. За ее плечами сотни самых разных операций на лице и теле, в список которых вошла и резекция ребер. Аманда сделала ее, сразу после того как окончательно стала женщиной, и теперь она может похвастаться пышным бюстом, тонкой талией и «самым дорогим телом в мире».
Родриго Алвес
Фото: Instagram
Если вы думаете, что только женщины хотят обладать тонкой талией, то будете удивлены. Мужчины тоже решаются на эту операцию. Один из них – Родриго Алвес, цель которого – стать похожим на спутника Барби Кена. Шоумен удалил нижние ребра, чтобы его фигура по пропорциям больше соответствовала кукольным. Операция была проведена за пределами Америки. Возможно, Родриго и не стал бы афишировать ее, но на таможне его задержали, попросив оставить собственные кости, которые он вез в чемодане домой, на границе с США, и новость попала в СМИ.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: eastnews.ru, globallook, gettyimages, Instagram
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