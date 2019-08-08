Деми Мур, Леди Гага и еще 12 звезд, удаливших себе ребра ради осиной талии

Одна из первых звезд, решившихся на подобную операцию. На более ранних фотографиях можно заметить, что ее талия довольно широка от природы. Кроме того, по словам самой Мэрилин, она всегда была склонна к полноте, причем жировые отложения скапливались именно на животе и бедрах, а соответствовать званию сексимвола с фигурой, вписывающейся в стандарты 90-60-90, надо было во что бы то ни стало. Потому неудивительно, что актриса, долгое время носившая корсеты, решила подойти к решению проблемы радикально. К слову сказать, после операции знаменитая блондинка корсеты носить не перестала – теперь с помощью них она подчеркивала результаты работы хирургов.

Деми Мур