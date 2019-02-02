39-летняя Альбина Джанабаева показала, как поддерживает идеальную форму

Фигуре 39-летней Альбины Джанабаевой завидуют многие. Родив Валерию Меладзе двух сыновей, певица сохранила идеальную форму. Ее она поддерживает в зале, оперативно уничтожая все лишние килограммы и потребленные калории.

«Отличных выходных всем!!! Неизбежность после горячего шоколада и других радостей — радость от отличной тренировки #стальнаяволя», — написала звезда, встретивная субботнее утро в зале.

«Милая труженница, вот потому-то вы всегда, такая свежая, красивая, полная сил, бодрая и отдохнувшая!!!», «Я бы такого не вынесла, по крайней мере сегодня, хватило только сил на дорожку», «Альбина, вы большая умничка», «Труженница! Какая сила воли! Вот откуда черпать такую волю?», «Умничка, Альбиночка, так держать! Ты Блестящий образец природного совершенства», — пишут удивленные подписчики.