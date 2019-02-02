logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

39-летняя Альбина Джанабаева показала, как поддерживает идеальную форму

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Альбина Джанабаева

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Альбина Джанабаева отрабатывает свои «маленькие радости» в зале.

Фигуре 39-летней Альбины Джанабаевой завидуют многие. Родив Валерию Меладзе двух сыновей, певица сохранила идеальную форму. Ее она поддерживает в зале, оперативно уничтожая все лишние килограммы и потребленные калории.

«Отличных выходных всем!!! Неизбежность после горячего шоколада и других радостей — радость от отличной тренировки #стальнаяволя», — написала звезда, встретивная субботнее утро в зале.

«Милая труженница, вот потому-то вы всегда, такая свежая, красивая, полная сил, бодрая и отдохнувшая!!!», «Я бы такого не вынесла, по крайней мере сегодня, хватило только сил на дорожку», «Альбина, вы большая умничка», «Труженница! Какая сила воли! Вот откуда черпать такую волю?», «Умничка, Альбиночка, так держать! Ты Блестящий образец природного совершенства», — пишут удивленные подписчики.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Полная антисанитария и полная любовь»: Светлана Зейналова показала трогательное видео с восьмимесячной дочкой
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
Силуэт любовницы и новый цвет волос Анастасии Костенко: в Сети обсуждают ситуацию в семье Дмитрия Тарасова