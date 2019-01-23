Альбина Джанабаева недовольна фигурой после праздников

«Ох, какая вы красотка. Повезло мужу», «Вам смело можно пережить еще 2 таких праздника без перерывы», «Да вы и так в прекрасной форме», «Покажите мне в каком месте праздники для вас не прошли бесследно! Или может я чего-то не вижу? Вы как всегда прекрасны», «Очень красивая)) Вам спортзал не нужен», — восхищаются подписчики.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram