38-летняя певица Елка примерила афрокудри и дерзко ответила на критику

Многие отметили, что Елке очень идут мелкие кудряшки. Критикам она дала подробный и очень глубокий ответ.

«Есть несколько людей в моей жизни (единицы), у которых я спрашиваю "слушай, ну как тебе". И они уже давно привыкли к тому, что если я спрашиваю их мнения и слышу не то, что я хотела услышать, скорее всего я поступлю, как задумала: пойду в этом странном костюме, с этим диким макияжем, и эту мочалку на голову нацеплю. А знаете, почему? Потому что так я себя чувствую в этот момент. Я сейчас такая. Поэтому я никогда не пойму людей, которые приходят ко мне со своим мнением туда, где их не спрашивали. Именно поэтому экспертам из интернетов крепко от меня прилетает. Вы не парик критикуете, вы лезете мне в душу. Прошу понять меня верно, но при всем уважении к людям, мне правда не интересно ничье мнение, когда у меня есть мое. Умение принимать, как и умение промолчать величайшие дары, которые я с радостью приму от вас», - написала она.