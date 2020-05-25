Певица Елка в шелковом пеньюаре и атласной «комбинашке» удивила фанатов чувственными фотографиями

37-летняя певица Елка часто появляется в стильных вещах простого кроя. Очень женственный образ, который она примерила на этот раз, удивил ее поклонников.

«Лови заряд на кайфовый понедельник, на интересную неделю, на любопытное лето и на небанальную жизнь», — написала она.