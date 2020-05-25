Певица Елка в шелковом пеньюаре и атласной «комбинашке» удивила фанатов чувственными фотографиями
37-летняя Елка примерила очень женственный образ.
37-летняя певица Елка часто появляется в стильных вещах простого кроя. Очень женственный образ, который она примерила на этот раз, удивил ее поклонников.
«Лови заряд на кайфовый понедельник, на интересную неделю, на любопытное лето и на небанальную жизнь», — написала она.
«Ничего себе», «Какая же Вы красивая! Прям девочка-девочка», «Очень красивая», «Крутая», «Шикарная женщина», «Роскошная», «Боже, какой пеньюар», «Такая нежнятина», — обсуждают в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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