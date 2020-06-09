Алсу с семьей отказались прекращать самоизоляцию: «Угроза никуда не делась»

«Наконец-то прозвучали новости, которые многие давно очень хотели услышать: нам объявили о снятии запретов. Но, если честно, у меня довольно смешанные чувства сейчас... Ведь угроза никуда не ушла, а число заболевших не сошло на нет.

А как у вас? Побежите ли завтра в салоны, магазины, рестораны? Отправите ли детей в детские сады и на уличные детские площадки? Кому-кому, а малышам не объяснишь про социальное дистанцирование, про маски и перчатки...

Мы с семьей для себя решили, что еще какое-то время побудем самоизолированными...», — написала Алсу.