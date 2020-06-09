Алсу с семьей отказались прекращать самоизоляцию: «Угроза никуда не делась»
Фото: Instagram Алсу
В Москве объявили о смягчении режима самоизоляци: салоны красоты уже начали принимать клиентов, скоро заработают кафе и рестораны, а в течение ближайших недель столица вернется к прежней докоронавирусной жизни. Многие обрадовались новостям, а многие восприняли их скептически.
Так, певица Алсу рассказала подписчикам в Instagram, что она с семьей пока еще побудет дома, так как уверена — ограничения сняли слишком рано.
«Наконец-то прозвучали новости, которые многие давно очень хотели услышать: нам объявили о снятии запретов. Но, если честно, у меня довольно смешанные чувства сейчас... Ведь угроза никуда не ушла, а число заболевших не сошло на нет.
А как у вас? Побежите ли завтра в салоны, магазины, рестораны? Отправите ли детей в детские сады и на уличные детские площадки? Кому-кому, а малышам не объяснишь про социальное дистанцирование, про маски и перчатки...
Мы с семьей для себя решили, что еще какое-то время побудем самоизолированными...», — написала Алсу.
«Ситуация не меняется к лучшему, и снятие этих ограничений только усугубит ситуацию», «Согласна, не стоит пускаться во все тяжкие, предусмотрительность и осторожность не будут лишними», «Я уже давно вышла, вранье все это», «У нас в городе число заболевших растет в геометрической прогрессии, а у нас младенчик родился, поэтому продолжаем с детьми изолироваться», «В Казани уже давно работают детские сады, а мы с дочками сидим дома и ждём открытия границ», «Очень хорошо, что сняли. Ура!», «Мы тоже реально переживаем, поэтому тоже решили еще подождать», — высказались подписчики Алсу.
А вы что думаете по этому поводу?
Фото и видео: Instagram Алсу
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