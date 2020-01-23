passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Загоревшая и счастливая Ксения Собчак рассказала о своем роскошном отдыхе: «Это очень эстетский курорт»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Ксения Собчак

Фото: Instagram Ксении Собчак

Ксения Собчак с сыном и подругами отдыхают на Мальдивах.

Вот уже несколько дней в блоге Ксении Собчак появляются все новые фотографии и видеоролики с отдыха. В сопровождении сына и подруг она отправилась на Мальдивы. Отель, в котором поселилась компания уже не в первый раз, выглядит роскошно. Звездная мама видит в нем ряд преимуществ.

«1) Все экологично, на острове нет ничего из пластика, все из переработанных материалов, своя ферма со своими органическими продуктами. Все что ешь здесь — 100% organic. 2) Огромные виллы, где можно жить всем кагалом, горки для детей, огромный детский центр и кролики которые бегают тут по всему острову) 3) Классное "живое" море. Не стоячая вода, как на большинстве искусственных мальдивских островах, а постоянный приятный ветер и волны!!! Никогда не душно и не жарко — обдувает как на яхте)))) Отель построили на самом большом и натуральном (!) мальдивском острове. Поэтому тут настоящая природа, вековые деревья, занесенные в красную книгу и настоящие джунгли на острове. 4) Одно из лучших мировых спа Six Senses. Специалисты не местные обученные люди, а Керальские аювердисты и йоги. Это не просто массажи а самые разные практики — от рейки до аювердических широдару и тд. 5) Это очень эстетский курорт. А я ,как вы заметили, люблю эстетов», — рассказала Ксения в блоге.

Отдохнуть в таком отеле сможет позволить себе не каждый. Аренда самой скромной виллы в комплексе стоит 1645 долларов США (102 тысячи рублей) за ночь. Виллы с бассейнами «стоят» на 250 долларов США дороже обычных. «Семейные» виллы с детскими комнатами — уже от 2874 долларов (178 тысяч рублей), с двумя спальнями — от 3592 долларов США (222 тысячи рублей). Двухэтажные — от 6 (371 т.р.) до 19 тысяч долларов (1 миллиона 175 тысяч рублей) за ночь.

А вы хотели бы пожить в подобном местечке? Или более скромные условия вам больше по душе?

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!