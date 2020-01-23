Загоревшая и счастливая Ксения Собчак рассказала о своем роскошном отдыхе: «Это очень эстетский курорт»

Вот уже несколько дней в блоге Ксении Собчак появляются все новые фотографии и видеоролики с отдыха. В сопровождении сына и подруг она отправилась на Мальдивы. Отель, в котором поселилась компания уже не в первый раз, выглядит роскошно. Звездная мама видит в нем ряд преимуществ.

«1) Все экологично, на острове нет ничего из пластика, все из переработанных материалов, своя ферма со своими органическими продуктами. Все что ешь здесь — 100% organic. 2) Огромные виллы, где можно жить всем кагалом, горки для детей, огромный детский центр и кролики которые бегают тут по всему острову) 3) Классное "живое" море. Не стоячая вода, как на большинстве искусственных мальдивских островах, а постоянный приятный ветер и волны!!! Никогда не душно и не жарко — обдувает как на яхте)))) Отель построили на самом большом и натуральном (!) мальдивском острове. Поэтому тут настоящая природа, вековые деревья, занесенные в красную книгу и настоящие джунгли на острове. 4) Одно из лучших мировых спа Six Senses. Специалисты не местные обученные люди, а Керальские аювердисты и йоги. Это не просто массажи а самые разные практики — от рейки до аювердических широдару и тд. 5) Это очень эстетский курорт. А я ,как вы заметили, люблю эстетов», — рассказала Ксения в блоге.