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Началова, Грановская и другие звезды, которые выглядят старше своих лет

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Юлия Началова
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Мы не говорим, что выглядеть старше своих лет — это хорошо или плохо. Некоторые известные девушки очень привлекательные, интересные и стильные, но при этом их возраст у многих вызывает удивление. Неужели им так мало лет?!

Марго Робби, 27 лет

Одна из самых красивых и успешных молодых голливудских актрис Марго Робби — серьезная девушка с железной хваткой и стилем, прямо противоположным образу глуповатой блондинки в розовом. Возможно, именно поэтому Марго, претендующая в этом году на премию «Оскар», выглядит старше своих двадцати семи лет.

Юлия Началова, 37 лет

С момента выхода хита Юлии Началовой «Герой не моего романа» прошло больше двадцати лет. Вполне естественно, что певица уже не выглядит как юная семнадцатилетняя девочка. Правда, и на 37 лет Началова выглядит не всегда, особенно если делает слишком яркий макияж.

Леди Гага, 31 год

Леди Гага давно выглядит старше своих лет из-за агрессивного макияжа и вычурного стиля. Но сама певица, судя по всему, по этому поводу не переживает. Леди Гага не только не пытается молодиться, но даже и не хочет внешне соответствовать своему возрасту — образ экзальтированной дамы средних лет ей явно больше по душе.

Адель, 29 лет

Многие, узнав возраст самой популярной британской певицы Адель, восклицают: «Неужели она младше меня?» Лет десять певице, которой нет еще и тридцати, прибавляют яркий макияж, обильно украшенные блестками концертные платья до пят и полнота. Но сама Адель совершенно не комплексует по этому поводу.

Линдси Лохан, 31 год

Линдси Лохан, пожалуй, единственная девушка из нашего списка, которая реально переживает из-за того, что выглядит старше своих лет. К тридцати годам актриса лишилась былого очарования и теперь демонстрирует на красных дорожах далеко не свежий цвет лица, морщины, опущенные уголки губ и мешки под глазами. Главной причиной таких изменений стал не возраст, а вредные привычки, о которых Лохан теперь жалеет.

Бритни Спирс, 36 лет

Еще одна звезда, прославившаяся совсем юной, за последние десять лет заметно постарела и из сладкоголосой школьницы-блондинки превратилась в женщину, многое повидавшую на своем веку. К сожалению, тяжелый развод, за которым последовали нервные срывы и годы нездорового образа жизни, не прошли для певицы бесследно.

Екатерина Варнава, 33 года

Екатерина Варнава с годами хорошеет, свежеет и стройнеет. Вот только благодаря очень выразительным чертам лица и нарядам в стиле вамп, Екатерина скорее похожа на роскошную сорокалетнюю женщину, чем на девушку слегка за тридцать.

Светлана Лобода, 35 лет

Если бы Екатерина Варнава и Светлана Лобода объединились и начали выступать вместе, то, наверное, получился бы самый эффектный дуэт на российской сцене. Но Светлана любит выступать сольно, а Екатерина не поет. Выглядит Лобода тоже старше своих лет — как очень ухоженная женщина за сорок, проводящая уйму времени у косметолога.

Сестры Олсен, 31 год

Эшли и Мэри-Кейт Олсен давно выглядят как очень молодые бабушки или как престарелые девушки. Сестры, переключившиеся с актерской карьеры на модный бизнес, любят богемный шик и предпочитают одеваться и краситься так, что возраст их бывает определить довольно сложно.

Ферги, 42 года

Экс-солистка The Black Eyed Peas Ферги идеально соответствует образу так называемых милфс — сексуальных мамочек, которые очень привлекают мужчин. При этом, в зависимости от макияжа, укладки и одежды, певице можно дать и сорок, и пятьдесят лет.

Алена Водонаева, 35 лет

Алене Водонаевой, как и многим девушкам из нашего списка, возраст прибавляют резкие черты лица, драматичный макияж, который она любит, и образ женщины-вамп.

Надежда Грановская, 35 лет

Нет, экс-участнице группы «ВИА Гра» Надежде Грановской не сорок пять лет и даже не сорок. В апреле певице исполнится тридцать шесть.

Елена Летучая, 39 лет

Образ строгой леди прибавляет возраст и Елене Летучей. Когда телеведущая выходит в свет в элегантных платьях или брючных костюмах, с алой помадой на губах и гладко причесанными волосами, к ней так и хочется обратиться по имени-отчеству.

Певица Слава, 37 лет

Многие еще лет десять назад думали, что певице Славе под сорок, а она только в мае будет отмечать 38-летие. А все потому, что Слава всегда выглядит как роскошная взрослая женщина, а не моложавая сладкоголосая поп-звезда в рюшах.

Кайли Дженнер, 20 лет

Кайли Дженнер слишком старается быть похожей на свою старшую сестру, звезду реалити Ким Кардашьян. Кайли так же красится, одевается, делает пластику и в итоге совершенно не выглядит на свои двадцать.

Стефания Маликова, 18 лет

Любит яркий макияж, объемные укладки и взрослые наряды и дочь певца Дмитрия Маликова Стефания. Стешу, которой недавно исполнилось всего восемнадцать, регулярно критикуют за стремление казаться старше. Но девушка она уже взрослая, так что вполне может выбирать, как одеваться и краситься, самостоятельно.

Фото: eastnews, globallookpress, starface, instagram, архивы пресс-служб

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