Началова, Грановская и другие звезды, которые выглядят старше своих лет

Леди Гага давно выглядит старше своих лет из-за агрессивного макияжа и вычурного стиля. Но сама певица, судя по всему, по этому поводу не переживает. Леди Гага не только не пытается молодиться, но даже и не хочет внешне соответствовать своему возрасту — образ экзальтированной дамы средних лет ей явно больше по душе.

Адель, 29 лет