32-летняя Алана Мамаева показала, как выглядела до пластики: «Будто два абсолютно разных человека»
Жену футболиста Павла Мамаева едва узнали поклонники.
Во время карантина многие знаменитости перебирают старые фотографии. Жена футболиста Павла Мамаева Алана не стала исключением. Но на фото, которое модель опубликовала в блоге, подписчики едва узнали ее.
«На фото 17-18 лет», — написала она.
«Кто это? Где Алана??», «Шок))) Как будто два абсолютно разных человека», «Это ты? Вообще не похожа на себя сегодняшнюю», «В жизни бы не подумала, что это вы», «С челкой вас не узнать», «Да ладно! Класс! Натюрель», «Какая хорошенькая», «Как на вас дочь похожа сейчас», «А сын на Пашу похож», — обсуждают в комментариях.
Фото и видео: Instagram
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