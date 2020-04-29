32-летняя Алана Мамаева показала, как выглядела до пластики: «Будто два абсолютно разных человека»

«Кто это? Где Алана??», «Шок))) Как будто два абсолютно разных человека», «Это ты? Вообще не похожа на себя сегодняшнюю», «В жизни бы не подумала, что это вы», «С челкой вас не узнать», «Да ладно! Класс! Натюрель», «Какая хорошенькая», «Как на вас дочь похожа сейчас», «А сын на Пашу похож», — обсуждают в комментариях.