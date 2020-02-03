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31-летняя Кристина Асмус показала идеальную фигуру в купальнике с открытой спиной: «Загораживаю море»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Кристина Асмус

Фото: Instagram Кристины Асмус

Кристина Асмус отдыхает на Мальдивах.

Кристина Асмус не раз признавалась, что хорошей фигурой обязана своей силе воли. От природы она очень быстро поправляется, и ей приходится всегда себя контролировать. Фото, которое появилось в блоге актрисы, демонстрирует роскошный результат.

«Загораживаю море)))», — кокетничает звезда.

«Завораживаешь море😂👍🔥», «Красотка, фигура 🔥🔥🔥», «Кристина — вы богиня», «Какая вы красивая! Идеальная фигура, шикарные волосы», «Ну почему такая красиваяяяя», «Какая вы стройная, тростинка просто», «Тонкая, да звонкая», «Как можно иметь такую идеальную фигуру», «Кристина ты вообще когда нибудь сидела на диете? Откуда такая превосходная фигура», «Порою хочется вас накормить», — восхищаются подписчики.

Не обошлось и без высказываний хейтеров: «Исхудала совсем.(», «Когда щечки и жирок был - лучше смотрелась. Сейчас худая и некрасивая», «А ноги как будто не Ваши», «Чет ноги непропорционально отфотошоплено. По-моему, там нет проблем, зачем еще сужать», «Еще лучше все стало. Длинее», «Ты приседать по ходу перестала, радная».

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Фото и видео: instagram

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