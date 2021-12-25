3 рабочих способа быстро вывести лишнюю воду из организма, не выходя из дома

Среди популярных причин отечности выделяют неправильное питание, недостаток ежедневного количества выпиваемой воды, повышенное употребление соли. Для корректировки питания и новой привычки пить чаще воду требуется время. Поэтому сегодня разберем наиболее быстрые, но при этом совершенно безопасные способы вывести лишнюю жидкость из организма.

Ванна с солью. Почему бы не устроить себе спа вечер с двойной пользой для тела. Эксперты журнала Elle дают вот такой проверенный рецепт: наполнить ванну водой температуры не выше 38 градусов, добавить 500 грамм соли и 200 грамм соды. Время расслабления в этом растворе 10 минут. После промокните тело полотенцем и отправляйтесь под одеяло на 40 минут. Когда время выйдет – примите душ. Любители такой процедуры советуют не есть за 2 часа до и час после процедуры, чтобы добиться максимального эффекта.

Травяной чай. Как давно вы пили не пакетированный эрл грей? В мяте, шиповнике, тмине и мелиссе помимо витаминов есть полезное свойство – избавление от отеков. Отдайте предпочтение не мяте в пирамидках, а сушеным листьям. Найти их можно на рынке.

Сауна и баня. Тут все проще некуда – во время парения тело теряет жидкость через поры. Чтобы не столкнуться с обезвоживанием и обратным эффектом, в перерывах между подходами пейте травяной чай.

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