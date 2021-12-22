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Как правильно ухаживать за седыми волосами, чтобы они выглядели по-королевски

Еще несколько лет назад седина была признаком старения, который тщательно пытались скрыть. Хорошо, что это уже позади, и в уходящем 2021 году даже звезды мирового уровня демонстрируют седые локоны на красных дорожках. Такие волосы требуют особого ухода. Что это значит и каким он должен быть, расскажут эксперты.
Как правильно ухаживать за седыми волосами, чтобы они выглядели по-королевски

В разговоре с Vogue UA основательница Nataliia Yurchak Beauty School, международный спикер по колористике и салонному маркетингу Наталья Юрчак рассказывает, что чаще всего женщины не готовы отращивать седину и брать пример с голливудских звезд.

Сам по себе седой волос — это пустой волос. В нем отсутствует меланин, который отвечает за цвет. Структура седых волос схожа с только что обесцвеченными прядями, которые еще не подверглись тонированию. Волоски жесткие и сухие.

Уход за такими волосами состоит из применения нескольких основных средств:

  1. Фиолетовые шампуни, маски, кондиционеры. Именно они нейтрализуют желтизну и придают волосам холодный оттенок. Особенно актуально это для обладательниц от природы темных волос, которые в процессе появления седины приобретают характерный пшеничный оттенок.

  2. Средства по уходу за волосами стоит выбирать с деликатным составом. Волосы не обрадуются силиконам и сульфатам, поэтому обходите их стороной.

  3. Питательные маски и несмываемые сыворотки — основа ухода. Обратите внимание на продукты с витамином Е, маслом жожоба, кератином, протеином и растительными эфирными маслами. Волосы будут гладкими и послушными.

  4. Тонирование в салоне все еще проблематично заменить исключительно домашними процедурами. Поэтому иногда все-таки стоит забегать к мастеру, чтобы привести свою голову в порядок.

Фото: GettyImages

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