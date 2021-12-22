Как правильно ухаживать за седыми волосами, чтобы они выглядели по-королевски
В разговоре с Vogue UA основательница Nataliia Yurchak Beauty School, международный спикер по колористике и салонному маркетингу Наталья Юрчак рассказывает, что чаще всего женщины не готовы отращивать седину и брать пример с голливудских звезд.
Сам по себе седой волос — это пустой волос. В нем отсутствует меланин, который отвечает за цвет. Структура седых волос схожа с только что обесцвеченными прядями, которые еще не подверглись тонированию. Волоски жесткие и сухие.
Уход за такими волосами состоит из применения нескольких основных средств:
Фиолетовые шампуни, маски, кондиционеры. Именно они нейтрализуют желтизну и придают волосам холодный оттенок. Особенно актуально это для обладательниц от природы темных волос, которые в процессе появления седины приобретают характерный пшеничный оттенок.
Средства по уходу за волосами стоит выбирать с деликатным составом. Волосы не обрадуются силиконам и сульфатам, поэтому обходите их стороной.
Питательные маски и несмываемые сыворотки — основа ухода. Обратите внимание на продукты с витамином Е, маслом жожоба, кератином, протеином и растительными эфирными маслами. Волосы будут гладкими и послушными.
Тонирование в салоне все еще проблематично заменить исключительно домашними процедурами. Поэтому иногда все-таки стоит забегать к мастеру, чтобы привести свою голову в порядок.
Фото: GettyImages