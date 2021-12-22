Как правильно ухаживать за седыми волосами, чтобы они выглядели по-королевски

В разговоре с Vogue UA основательница Nataliia Yurchak Beauty School, международный спикер по колористике и салонному маркетингу Наталья Юрчак рассказывает, что чаще всего женщины не готовы отращивать седину и брать пример с голливудских звезд.

Сам по себе седой волос — это пустой волос. В нем отсутствует меланин, который отвечает за цвет. Структура седых волос схожа с только что обесцвеченными прядями, которые еще не подверглись тонированию. Волоски жесткие и сухие.

Уход за такими волосами состоит из применения нескольких основных средств: