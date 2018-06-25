Мария Шумакова показала влажный бюст в купальнике для бикрам-йоги

Женственная фигура звезды сериала «Сладкая жизнь» восхищает многих женщин. Актриса всем своим видом показывает: человек может быть прекрасен с любыми исходными данными, а модельные параметры давно не актуальны. Тем не менее Мария Шумакова тщательно следит за состоянием своего тела.

«Вот так выглядит человек после класса бикрам-йоги! Возвращаю себе бодрый дух и тело. Занимаюсь здесь много лет, еще задолго до многотысячного Инстаграмм. Это очень крутая практика! Попробуйте», — написала она.