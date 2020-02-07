28-летнюю Настю Ивлееву в дерзком боди и с ультракоротким блондом сравнили с Леди Гагой и Светланой Лободой

Недавно Настя Ивлеева приняла участие в стильной фотосессии, в ходе которой примерила несколько диаметрально разных образов. С короткими темными волосами она, по мнению поклонников, стала похожа на Беллу Хадид, Лайзу Минелли или Моника Беллуччи. С коротким светлым блондом телеведущую и блогера сравнили с гигантами поп-сцены — Леди Гагой, Мадонной и Светланой Лободой.

А как кажется вам, на кого больше похожа Настя?