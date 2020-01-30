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Белла Хадид или Моника Беллуччи? Ставшую брюнеткой Настю Ивлееву не узнали поклонники

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Настя Ивлеева

Фото: Instagram Насти Ивлеевой

28-летняя Настя Ивлеева кардинально изменила образ на съемке.

За последние несколько месяцев поклонники Насти Ивлеевой видели ее разной — блондинкой, с розовыми и голубыми волосами. На недавней съемке звезда соцсетей примерила еще один образ.

«Быть разной — значит быть свободной», — написала она.

«Вау не узнать», «Вот это Настюха», «Это слишком великолепно», «Совсем другая», «Какой красивый мальчик», «Где грудь, Настюшка», «Настюха, тебе нужно поправиться немного», «Красиво конечно, но длинные волосы тебе круче идут», «Неожиданно, но так прикольно. Похожа на Лайзу Минелли», «Я сначала подумал, что это Серябкина», «Подумала что Энн Хетуэй», «На Беллу Хадид тут похожа», «Прям Моника Беллучи», «На Монику Беллуччи на 2 фото похожа», «На второй фотокарточке, прям Моника», «Никогда не замечала что Вы так похожи на Монику Белучи... шикардос», — обсуждают фото в комментариях.

А как считаете вы, на кого стала похожа Настя? Нравится ли вам ее преображение?

Фото и видео: instagram

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