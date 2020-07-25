Поклонники не узнали Милану Тюльпанову после преображения: «Как кукла Барби»
Фото: Instagram/@milana_tulpanova
Пандемия коронавируса на время сделала невозможным посещение салонов красоты, поэтому многие селебрити сразу после снятия запрета отправились к парикмахерам и стилистам. Милана Тюльпанова, похоже, тоже решила побаловать себя преображением, и отправилась в известный салон. Новый образ экс-супруга Александра Кержакова выложила в свой Инстаграм, и попросила подписчиков оценить результаты работы мастеров.
«Как вам тотальное преображение ?💖 Я так молодо сразу выгляжу 😂», - написала Милана под видео.
Поклонники Тюльпановой по началу даже не узнали любимицу. Вместо привычных пышных длинных локонов - прямые платиновые волосы до плеч. Не всем поклонниками преображение пришлось по вкусу: «Милана, вы такая красавица были, а сейчас как кукла какая-то,ну зачем?! У вас такая прекрасная внешность дана природой...», «Вы стали похожи на куклу Барби. Девочки ну зачеееем вы это делаете? Все на одно лицо», - пишут те, кому не понравился новый образ Тюльпановой.
Другие поклонники напротив поддержали изменения по внешности их любимицы: «Добрый вечер ❤️хорошего вам вечера и настроения 😍❤️мне очень понравился ваш образ ❤️макияж вам идёт ❤️», «Огонь!», «Реально у меня слов нет на вашу красоту, кстати макияж у вас шикарный», - оставляют комплименты подписчики.
Милана Тюльпанова познакомилась с футболистом Александром Кержаковым в 2014 году. Тогда спортсмен переживал непростой развод с предыдущей супругой и один воспитывал детей от предыдущих браков. Чуть позже пара поженилась. У супругов родился сын Артемий, но это не помогло сделать брак крепче. В 2018 году Милана заявила, что они с Александром больше не живут вместе, а еще через год пара окончательно развелась. Тогда Милана рассказывала, что футболист плохо с ней обращался и не давал видеться с сыном. Сам Кержаков признался, что это произошло из-за пагубной зависимости супруги, которая пристрастилась к запрещенным веществам после смерти ее отца.
Фото и видео: Instagram/@milana_tulpanova
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