26-летняя Алена Шишкова вернулась к натуральному цвету волос

Неделю назад 22-летняя девушка Тимати Анастасия Решетова уменьшила губы. «Больше — не значит лучше», — заявила она. Сегодня бывшая супруга музыканта сообщила, что тоже сделала шаг к естественной красоте.

«Моя фея Ирина Кирсанова вернула меня в натуральный цвет. Я кайфую! Как вам?», — написала Алена Шишкова в Instagram.