26-летняя Алена Шишкова вернулась к натуральному цвету волос

Неделю назад 22-летняя девушка Тимати Анастасия Решетова уменьшила губы. «Больше — не значит лучше», — заявила она. Сегодня бывшая супруга музыканта сообщила, что тоже сделала шаг к естественной красоте.
«Моя фея Ирина Кирсанова вернула меня в натуральный цвет. Я кайфую! Как вам?», — написала Алена Шишкова в Instagram.
«Обалденно», «Вот это цвет», «Такой красивый цвет волос. Зачем его закрашивала», «Шииикаарно», «Так кручееее», — обсуждают они.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram