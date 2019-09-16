20-летняя внучка Михаила Боярского надела ярко-красное мини-платье, подчеркнув свои роскошные формы

20-летняя Катерина Боярская — старшая внучка Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, дочь их старшего сына Сергея — выросла настоящей красавицей. Новое фото в ее блоге вызвало восторг у ее подписчиков.

«Когда сомневаешься, надевай красный», — написала она — и получила в ответ массу комплиментов.