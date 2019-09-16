20-летняя внучка Михаила Боярского надела ярко-красное мини-платье, подчеркнув свои роскошные формы

20-летняя Катерина Боярская — старшая внучка Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, дочь их старшего сына Сергея — выросла настоящей красавицей. Новое фото в ее блоге вызвало восторг у ее подписчиков.
«Когда сомневаешься, надевай красный», — написала она — и получила в ответ массу комплиментов.
«Девочка мечта», «Вау какая красавица», «Ты прекрасна спору нет», «Как самая прекрасная и яркая роза», «Необыкновенная красота», «Вау. Просто вау. Нет слов одна песня», «Красна девица! И бюст просто шикарен», «Меня теперь будет мучить бессонница», «Волшебная девушка», «Цени и люби себя — вот такую — прелестную, красивую и молодую», — комментируют поклонники красоты девушки.
Популярной в Сети Катерина стала этой весной, после публикации своих фото в купальнике.
Как считаете, сможет ли юная красавица затмить свою тетю, актрису Елизавету Боярскую?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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