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20-летняя внучка Михаила Боярского надела ярко-красное мини-платье, подчеркнув свои роскошные формы

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Катерина Боярская

Фото: Instagram Катерины Боярской

Катерина Боярская принимает комплименты поклонников.

20-летняя Катерина Боярская — старшая внучка Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, дочь их старшего сына Сергея — выросла настоящей красавицей. Новое фото в ее блоге вызвало восторг у ее подписчиков.

«Когда сомневаешься, надевай красный», — написала она — и получила в ответ массу комплиментов.

«Девочка мечта», «Вау какая красавица», «Ты прекрасна спору нет», «Как самая прекрасная и яркая роза», «Необыкновенная красота», «Вау. Просто вау. Нет слов одна песня», «Красна девица! И бюст просто шикарен», «Меня теперь будет мучить бессонница», «Волшебная девушка», «Цени и люби себя — вот такую — прелестную, красивую и молодую», — комментируют поклонники красоты девушки.

Популярной в Сети Катерина стала этой весной, после публикации своих фото в купальнике.

Как считаете, сможет ли юная красавица затмить свою тетю, актрису Елизавету Боярскую?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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