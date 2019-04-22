Роскошные формы и семейные черты: в Сети обсуждают внешность повзрослевшей внучки Михаила Боярского

На днях в блоге 20-летней Екатерины Боярской появились фотографии, на которых она позирует в купальнике. Скромная поза, роскошные формы и семейные черты привлекли внимание пользователей и прессы.
Екатерина — старшая внучка Михаила Боярского и Ларисы Луппиан, дочь их старшего сына Сергея.
Долгое время она жила и училась в Великобритании, но позже решила вернуться в Санкт-Петербург.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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