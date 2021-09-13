Звезда фитнеса рассказала, как болезнь сподвигла ее на создание многомиллионной империи

Как сообщает Daily Mail, Софи Гвидолин занялась собой, написала девять книг, завоевала множество мировых рейтингов в области бодибилдинга, запустила свой собственный подкаст, а также создала онлайн-программу питания The Bod.

Наибольшую популярность фитнес-блогерше принесло то, что она делилась в Сети своей трансформацией и на личном примере показала, как после беременности вернуть красивую и подтянутую фигуру. Тем самым она набрала более полумиллиона подписчиков и рассказала, что изнурять себя диетами и тренировками необязательно. «Забота о себе не обязательно должна занимать много времени. На самом деле в основном я тренируюсь по 45 минут от трех до пяти раз в неделю. Очень важно, чтобы тебе нравилось то, что ты делаешь. Если ты ненавидишь бегать, не беги. Существует много различных способов двигаться», — сказала героиня материала.