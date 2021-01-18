Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года в России

Ранее Институт прогрессивного образования назвал профессии, которые позволят россиянам стать миллионерами до пенсии. По мнению специалистов, нужно выбирать такие профессии как аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер. Работникам этих сфер в год платят от 1,4 миллиона рублей. Как подчеркнула директор института Анна Маркс, уровень дохода и шансы стать миллионером зависят от региона работы россиян, стажа, статуса, специализации и профессиональных навыков. Не менее важна готовность специалиста повышать свою квалификацию.

Фото: pixabay.com

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