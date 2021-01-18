Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года в России
Больше всего в начале года работодатели готовы предложить московским врачам-анестезиологам. Специалистам могут платить заработную плату в размере от 300 тысяч рублей. На втором и третьем местах среди самых высокооплачиваемых профессий - ведущий программист «1С» и Golang/Go разработчик, представители которых получат 270 и 260 тысяч рублей соответственно. Как пишет ТАСС, в пятерку самых прибыльных вошли вакансии заместителя главного инженера по производству с зарплатой в 253 тысячи рублей и главный разработчик аналитических систем с окладом в 250 тысяч рублей.
Ранее Институт прогрессивного образования назвал профессии, которые позволят россиянам стать миллионерами до пенсии. По мнению специалистов, нужно выбирать такие профессии как аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер. Работникам этих сфер в год платят от 1,4 миллиона рублей. Как подчеркнула директор института Анна Маркс, уровень дохода и шансы стать миллионером зависят от региона работы россиян, стажа, статуса, специализации и профессиональных навыков. Не менее важна готовность специалиста повышать свою квалификацию.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!