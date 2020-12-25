Перечислены профессии, позволяющие стать миллионером до пенсии

Эксперты подчеркнули, что для увеличения заработка нужно осваивать новые технологии в своей сфере. Как пишет РБК, среди других прибыльных профессий стример и киберспортсмен, представители которых получают почти 900 тысяч рублей.

Годовая заработная плата прорабов составила от 828 тысяч до трех миллионов рублей. Кроме того, много зарабатывают косметологи: от 817 тысяч до 4,4 миллиона рублей. Продюсер блогов получает от 924 тысяч рублей до трех миллионов рублей в год, а если вы станете няней-гувернанткой, то сможете претендовать на доход от 1,1 миллиона до 3,6 миллиона рублей в год.

Ранее были названы популярные профессии, которые ускоряют старение. Из-за того, что люди все больше ведут сидячий образ жизни, в первую очередь из-за специфики работы, начало молодеть старческое заболевание – саркопения и даже появился новый диагноз пресаркопения. В большей степени недугу подвержены молодые женщины, которые живут в городе и служат врачами, учителями, менеджерами, а также сотрудницы редакций и другие офисные работницы.