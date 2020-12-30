Россияне рассказали о важности вопросов про знак зодиака на собеседовании

Как пишет ТАСС, 28% человек уверены, что их ответы повлияли на результат собеседования. 35% опрошенных считают вопросы о знаке зодиака приемлемыми. Опрос был проведен в конце декабря, в нем принял участие 1641 человек.

Ранее эксперты дали несколько советов, как успешно пройти собеседование. Даже если у вас произошел конфликт с прошлым руководством или коллективом, не стоит посвящать в это рекрутера. Лучше придумать более нейтральное объяснение тому, почему вы решились на увольнение.

На собеседовании также не стоит обиженно упоминать, что ваши гениальные идеи не были приняты руководством, поэтому вы поспешили уйти из компании. Лучше лаконично отметить, что у вас разошлись взгляды относительно дальнейшего развития проекта, но вы в любом случае благодарны людям, с которыми ранее сотрудничали.