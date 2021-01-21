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Работодатели раскрыли значение фразы «мы вам перезвоним»

Работодатели объяснили, что означает фраза «мы вам перезвоним», которую соискателям говорят на собеседованиях, исследованием поделилась компания Superjob.

Почти четверть работодателей признались, что используют эту фразу как отказ кандидату в вакансии. При этом 60% экспертов, подбирающих персонал, действительно планируют сдержать обещание и позвонить потенциальному работнику через некоторое время. «По словам 23% работодателей, такую формулировку следует расценивать как отказ в трудоустройстве», - подчеркивается в исследовании.

Как подметили организаторы опроса, восемь лет назад фраза «мы вам перезвоним» означала отказ в предоставлении вакансии в 31% случаев. Женщины (67%) чаще мужчин (64%) видят в этих словах отказ. Чаще всего тем, кто обещает набрать номер телефона позже, не верят соискатели, претендующие на зарплату до 30 тысяч рублей (около 68%).

Как пишет ТАСС, в исследовании с 11 по 20 января приняли участие тысяча менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб, а также 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, ищущих работу.

Ранее россияне рассказали, какие необычные вопросы им чаще всего задавали на собеседованиях. 82% опрошенных уточнили, что их спрашивали о семейном положении. Около 9% соискателей признались, что работодатель интересовался знаком зодиака претендента на должность, в 7% случаях спрашивали о внешности.

Фото: pexels.com

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