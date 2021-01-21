Работодатели раскрыли значение фразы «мы вам перезвоним»

Как подметили организаторы опроса, восемь лет назад фраза «мы вам перезвоним» означала отказ в предоставлении вакансии в 31% случаев. Женщины (67%) чаще мужчин (64%) видят в этих словах отказ. Чаще всего тем, кто обещает набрать номер телефона позже, не верят соискатели, претендующие на зарплату до 30 тысяч рублей (около 68%).

Как пишет ТАСС, в исследовании с 11 по 20 января приняли участие тысяча менеджеров по персоналу и представителей кадровых служб, а также 1,6 тысячи совершеннолетних россиян, ищущих работу.

Ранее россияне рассказали, какие необычные вопросы им чаще всего задавали на собеседованиях. 82% опрошенных уточнили, что их спрашивали о семейном положении. Около 9% соискателей признались, что работодатель интересовался знаком зодиака претендента на должность, в 7% случаях спрашивали о внешности.