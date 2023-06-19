Почему шестидневная рабочая неделя не имеет смысла: отвечает HR-эксперт Мурадян

HR-эксперт Гарри Мурадян объяснил россиянам, почему введение шестидневной рабочей недели не имеет смысла. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Напомним, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести в России шестидневную рабочую неделю. Но Минтруд не поддержал инициативу.

Мурадян отметил, что нужно думать не о количестве рабочих дней, а о том, как сделать сотрудников эффективнее.

«Если вы посмотрите эту информацию, то увидите, что продуктивность персонала в России одна из самых низких в мире — порядка 17%. Что это значит: 100% — время, которое человек проводит на работе, а только 17% — продуктивная работа», – подчеркнул Мурадян.

Он добавил, что остальное время сотрудники пьют чай, пересылают друг другу различные сообщения, сплетничают, разговаривают в курилке про жизнь. Если сотрудники возрастом постарше, то поговорят про таблеточки и мази.

«Иногда можно обсудить подругу, которая два раза пришла в одном и том же платье на работу, например», – заявил Мурадян.

Он уточнил, что ничего не изменилось бы, если ввели шестидневную рабочую неделю. Надо сначала сделать так, чтобы люди работали эффективнее. Тогда и шесть дней делать не нужно будет.

Кроме этого, эксперт сообщил, что многое зависит от поставленного KPI перед сотрудниками. С одной стороны – виноваты сотрудники, что ленятся работать, а с другой стороны работодатель вместо хорошей премии отделу продаж за выполненный план, дает им новые условия плана на следующий месяц. То есть сотрудников побуждают работать спустя рукава, так как нет никакого стимула трудиться эффективнее.

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