Телесный практик Кандидова рассказала о трех способах снять напряжение после трудового дня

Плотный график жизни, загруженность на работе и постоянные стрессы сказываются на физическом здоровье, эмоциональном состоянии и отражаются на внешности человека. Именно поэтому крайне важно снимать напряжение, уметь правильно и быстро расслабляться. Телесный практик и преподаватель кундалини йоги Александра Кандидова специально для «Страсти» подобрала три способа, которые помогут максимально отдохнуть дома, чтобы сохранить активность и не иметь проблем со сном.

1. Чистое тело – чистый разум.

Первое, что нужно сделать, это вымыть руки, лицо и стопы ног. В этих частях тела скапливается больше всего негатива и напряжения.

2. Упражнение для снятия умственного напряжения.

Сядьте прямо, прижмите ступни к полу. Сожмите правую руку в кулак, вытяните указательный палец и закройте им правую ноздрю. Слегка приоткройте рот и начните произносить звук ОНГ. Гундите, как капризный ребенок. Пусть ваши нос, нёбо и область межбровья вибрируют от этого звука. Продолжайте 1,5 минуты, а потом повторите, поменяв руку и ноздрю на левые. В конце сделайте глубокий вдох, сожмите все мышцы тела и выдохните.

«Вы почувствуете, как растворилось напряжение мозга», - отметила эксперт.

3. Упражнение для снятия физической усталости.

Лягте на спину пол или жесткий матрас. Голову не отрывайте от пола. Притяните колени к груди и обхватите их руками поверх или под коленями. Если у вас животик, и вам сложно дотянуться до колен, воспользуйтесь легким шарфом. Покатывайтесь слева направо с небольшой амплитудой, словно бочонок. Подтягивая колени ближе к груди, мягко массируете грудной отдел позвоночника. Для массажа поясницы и нижнего отдела отклоните колени подальше от груди. Буквально через минуту вы почувствуете себя отдохнувшими.