Названы популярные профессии, которые ускоряют старение
Специалист в интервью «КП» объяснила, что из-за того, что люди все больше ведут сидячий образ жизни, в первую очередь из-за специфики работы, начало молодеть еще одно старческое заболевание – саркопения и даже появился новый диагноз пресаркопения.
«Человек – это не только существо разумное, но и, что важно, существо прямоходящее. Его организм приспособлен для того, что весь день быть на ногах и только ненадолго снижать активность во время сна», – отметила доктор Павлова. Она пояснила, что из-за малой подвижности и сидячего образа жизни неизбежен рост веса и жировых отложений с одновременным снижением мышечной массы, которыми и характеризуется вышеназванное заболевание.
При этом врач отметила, что в большей степени недугу подвержены молодые женщины, которые живут в городе и служат врачами, учителями, менеджерами, а также сотрудницы редакций и другие офисные работницы. Представительницы этих профессий находятся в группе риска ускоренного старения организма и более раннего появления возрастных изменений. А вот парикмахерам, курьерам, продавцам, которые большую часть дня проводят на ногах, саркопения и пресаркопения не грозят.
Фото: freepik
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