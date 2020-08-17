Названы популярные профессии, которые ускоряют старение

Специалист в интервью «КП» объяснила, что из-за того, что люди все больше ведут сидячий образ жизни, в первую очередь из-за специфики работы, начало молодеть еще одно старческое заболевание – саркопения и даже появился новый диагноз пресаркопения.

«Человек – это не только существо разумное, но и, что важно, существо прямоходящее. Его организм приспособлен для того, что весь день быть на ногах и только ненадолго снижать активность во время сна», – отметила доктор Павлова. Она пояснила, что из-за малой подвижности и сидячего образа жизни неизбежен рост веса и жировых отложений с одновременным снижением мышечной массы, которыми и характеризуется вышеназванное заболевание.