От клиенток нет отбоя: чем так манят мужчин «женские» профессии

В России наблюдается тенденция перехода мужчин на «женские» профессии. Зарплаты в сфере красоты обычно выше, чем на должностях в традиционных для мужчин местах. Об этом пишет kp.ru.

Управляющий директор «Авито Работы» Артем Кумпель объяснил, почему так происходит.

«Рынок труда и сами соискатели становятся все более открытыми и гибкими в вопросе выбора профессии и, прежде всего, ориентируются на собственные карьерные интересы», — отметил Кумпель.

В качестве примера приводится история бывшего журналиста, который устал от бесконечной писанины и выучился на мастера по маникюру десять лет назад. От клиенток отбоя не было.

Сейчас этому удивляются меньше. Статистика сервиса «Авито Работа» подтверждает, что мужчины стали чаще устраиваться на «женские» профессии.

«Число резюме от мужчин-соискателей на этой платформе по итогам 2022 года заметно выросло в сфере красоты — на 42%. Также значительный прирост мужских резюме отмечен для административных позиций (+38%), медицинских профессий (+34%), сфер образования (+27%) и бухгалтерии (+26%)» – отмечается в сообщении.

Руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян подчеркнул, что мужчины начинают работать в «женских» профессиях из-за практичных соображений.

«Первый вариант – частичная занятость, чтобы совмещать с основной работой для дополнительного заработка. Допустим, человек трудится менеджером по продажам, а еще устраивается на полставки администратором. Второй вариант – «женская» профессия как основной источник дохода. Знаете, сколько зарабатывает мастер по маникюру в Москве? От 150 тысяч до 300 тысяч в месяц», – отмечается в сообщении.

Мурадян убежден, что подобные профессии способны дать зарабатывать почти при любой экономической ситуации.

«Сейчас доходы населения падают, экономическая активность тоже. Не у всех получается найти работу. Поэтому некоторые переквалифицируются в мастеров по маникюру. Почему нет, если нужно семью кормить? Да, немного стыдно, но женщины никогда не перестанут ухаживать за ногтями, поэтому без куска хлеба не останешься», – говорит он.

Ранее сообщалось, что в России появилась вакансия упаковщика орехов с зарплатой 180 тысяч рублей.