Названы самые перспективные сферы работы в России в 2021 году

Как пишет РИА Новости, 15% человек назвали популярной государственную службу, еще 13% полагают, что востребованы сферы образования и новых технологий обучения. При этом меньше всего люди верят в развитие в следующем году предпринимательства и финансов (7%), промышленности и биотехнологий (6%), экологии (4%). Также «отстают» космос, туризм и дизайн (3%), HR (2%), медиа и культура (по 1%).

Ранее эксперты рассказали, что россияне будут работать удаленно не только в 2021-м, но и в последующие годы. Как считают аналитики, в 2020 году предприятия смогли быстро освоить удаленный формат и адаптироваться. За год число вакансий с возможностью выполнять обязанности дистанционно выросло на 44% по сравнению с 2019 годом.

По мнению аналитиков, в будущем условия труда станут более лояльными и гибкими. Ожидается, что сотрудники смогут самостоятельно выбирать, сколько дней они будут работать в офисе, а сколько - из дома. Россияне смогут брать подработку с гибкой оплатой. Плюсы будут и для работодателей. Снизятся расходы на содержание офисов, инфраструктуру и прочее.