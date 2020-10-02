Мужчина упустил работу мечты, отправив письмо в папку со спамом
По словам соискателя, его позвали на собеседование в Google, но он не заметил письмо от компании. Молодой человек много лет отслеживал вакансии американской транснациональной корпорации. Он даже подключил «Google Оповещения» с задачей информировать его об освободившихся местах. Сервис собирает уведомления о заранее выбранных темах в Сети и ежедневно присылает подборку на электронную почту. Так как оповещений было слишком много, tnitty решил «отправлять» их в папку спамом. Так письмо от Google попало в ящик с ненужными уведомлениями.
Через пару лет мужчина решил отправить в Google резюме, однако ответа не последовало. Тогда tnitty решил, что его кандидатура не заинтересовала руководство. Еще через год он захотел почистить ящик. Среди «пустых» уведомлений заметил необычное письмо, выделяющееся среди остальных. Письмо было от Google: у молодого человека уточняли время, в которое он может прийти на собеседование. «Это было еще тогда, когда Google рос, как сумасшедший, и я бы получил опционы на акции», — уточнил пользователь. Как пошутил соискатель, он упустил работу мечты, так как считал себя слишком умным.
Фото: Pexels Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!