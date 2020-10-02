Мужчина упустил работу мечты, отправив письмо в папку со спамом

Через пару лет мужчина решил отправить в Google резюме, однако ответа не последовало. Тогда tnitty решил, что его кандидатура не заинтересовала руководство. Еще через год он захотел почистить ящик. Среди «пустых» уведомлений заметил необычное письмо, выделяющееся среди остальных. Письмо было от Google: у молодого человека уточняли время, в которое он может прийти на собеседование. «Это было еще тогда, когда Google рос, как сумасшедший, и я бы получил опционы на акции», — уточнил пользователь. Как пошутил соискатель, он упустил работу мечты, так как считал себя слишком умным.