Он, я и работа: как спасти отношения, если вы оба трудоголики

Уважайте друг друга! Пожалуй, именно взаимоуважения не хватает тем парам, которые искренне любят свою работу, но никак не могут сделать так, чтобы от этой увлеченности не страдали бы их отношения. Вспомните, что вы и сами хотите развиваться дальше и достигать определенных карьерных высот, поэтому не ставьте своему избраннику ультиматумов «либо вы, либо работа». Лучше договоритесь, сколько времени вы готовы посвящать любимому делу и семье, и постарайтесь соблюдать этот баланс. Поддерживайте и вдохновляйте друг друга, это поможет вам быстрее достичь гармонии и выйти на новый уровень в ваших отношениях.

Самореализовывайтесь и развивайтесь

Не зацикливайтесь на чем-то одном, иначе в какой-то момент вы станете не интересны не только своему партнеру, но и себе. Попробуйте выделить время на посещение мастер-классов или получения дополнительных знаний, это поможет вам идти в ногу со временем и привнести новизну в ваши отношения (каждый день у вас будут появляться темы для обсуждения, вам захочется поделиться с партнером чем-то новым и важным для вас, а заодно реализовать какие-то планы, которые вы давно откладывали).

Стройте совместные планы

По мнению психологов, ничто так не сближает, как совместное планирование и реализация этих самых планов. Если вы увлечены одной идеей и имеете одинаковые взгляды на жизнь, то вам будет проще строить совместное будущее и достигать определенных целей. Супруги, которые планировали свою совместную жизнь и затем следовали этим самым пунктам, могли похвастаться крепким и гармоничным союзом в отличие от тех, кто был сконцентрирован на своих собственных амбициях и не искал точки соприкосновения. Чтобы не было соблазна отказаться от выполнения задуманного (или просто не забыть, что именно вы напланировали), заведите специальный календарь или ежедневник, и отмечайте там основные моменты. Так вы не упустите из виду ничего важного и сможете свериться с записями, если вдруг вам покажется, что вы немного отступили от намеченного пути. Да и найти время в своем плотном графике так будет намного проще – вы просто распределяете свое время и находите идеальный баланс между работой и личной жизнью.