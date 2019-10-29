Красивые и целеустремленные: кто из 30 девушек достоин звания «Мисс Офис — 2019»
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Совсем скоро 30 финалисток приедут в Москву, чтобы показать себя, свои таланты, рассказать о своей работе и побороться за 2 миллиона рублей и корону победительницы.
У вас есть уникальный шанс выбрать свою «Мисс Офис — 2019» из их числа. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии Passion.ru и получит специальный приз из рук главного редактора Анны Вендер на грандиозном финале, который пройдет 23 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Знакомьтесь с девушками в специально созданном для этого разделе сайта, голосуйте и следите за обновлениями!
Фото: Светлана Наконечная
Напомним, что в прошлом году Passion.ru также вручал свою номинацию. «Мисс Офис — 2018» по версии читательниц нашего портала стала Ирина Байрамгулова из Владивостока. В качестве приза мы провели интервью и фотосессию с победительницей.
Фото: пресс-служба; Светлана Наконечная
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!