Красивые и целеустремленные: кто из 30 девушек достоин звания «Мисс Офис — 2019»

Совсем скоро 30 финалисток приедут в Москву, чтобы показать себя, свои таланты, рассказать о своей работе и побороться за 2 миллиона рублей и корону победительницы.

У вас есть уникальный шанс выбрать свою «Мисс Офис — 2019» из их числа. Участница, набравшая наибольшее количество голосов, станет победительницей по версии Passion.ru и получит специальный приз из рук главного редактора Анны Вендер на грандиозном финале, который пройдет 23 ноября во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Знакомьтесь с девушками в специально созданном для этого разделе сайта, голосуйте и следите за обновлениями!