Строгие, но дерзкие образы, модные аксессуары и шахматы: финалистка «Мисс Офис — 2018» Ирина Байрамгулова показала, как обыграть деловой стиль, и рассказала о личном

В любви – все средства хороши, но…Любовь не война. Моральные принципы никто не отменял, и правило бумеранга тоже... Нужно быть прежде всего человеком!

Работа мечты для меня заключается в… Когда ты хочешь просыпаться рано каждое утро и совершенствоваться, когда нет предела роста в команде и компании.

Я никогда не прощу… Я считаю, что бы ни было, нужно уметь прощать, так жить легче. Но надо ограничить себя в общении с людьми, причиняющими боль.

В людях я ценю… Больше всего в людях я ценю доброту, душевность, простату. Доброта, по-моему, начало всех начал, отличительный признак человека.

Самым важным достижением в своей жизни я считаю… Самые важные достижения еще впереди.