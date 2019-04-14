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Строгие, но дерзкие образы, модные аксессуары и шахматы: финалистка «Мисс Офис — 2018» Ирина Байрамгулова показала, как обыграть деловой стиль, и рассказала о личном

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Антон и Анастасия Гурьевы
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В Москве прошел финал Международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2018». Passion.ru вручил приз в своей собственной номинации участнице из Владивостока Байрамгуловой Ирине. Теперь мы публикуем интервью и фотосессию с победительницей, которая участвует в конкурсах красоты, работает с удовольствием, знает себе цену и мечтает о счастливой семье.

Я никогда не выйду из дома без… телефона, хотя забыть можно все что угодно.

Самая незаменимая вещь в моей косметичке – это…. У меня все просто, я спокойно могу выйти ненакрашенной, поэтому в моей косметичке минимум косметики, но маленькое зеркальце у меня всегда с собой.

Ради победы в конкурсе я никогда не пойду на… какие-то крайности. Обман, лож это не про меня, участие должно приносить прежде всего удовольствие. В 9 сезоне «Мисс офис», к счастью, девчонки все были отзывчивые и дружные.

Моя самая главная цель – крепкая, большая и счастливая семья.

Я решила принять участие в конкурсе, потому что…Такого решения не было, я думаю, я одна из тех, кому очень повезло войти в полуфинал дистанционно, без прохождения кастинга, подав заявку, даже не думая о прохождении в дальнейший этап. Поэтому просто воспользовалась шансом, чему очень рада.

Фото: Антон и Анастасия Гурьевы

В любви – все средства хороши, но…Любовь не война. Моральные принципы никто не отменял, и правило бумеранга тоже... Нужно быть прежде всего человеком!

Работа мечты для меня заключается в… Когда ты хочешь просыпаться рано каждое утро и совершенствоваться, когда нет предела роста в команде и компании.

Я никогда не прощу… Я считаю, что бы ни было, нужно уметь прощать, так жить легче. Но надо ограничить себя в общении с людьми, причиняющими боль.

В людях я ценю… Больше всего в людях я ценю доброту, душевность, простату. Доброта, по-моему, начало всех начал, отличительный признак человека.

Самым важным достижением в своей жизни я считаю… Самые важные достижения еще впереди.

Фото: Антон и Анастасия Гурьевы

Идеальный отдых для меня – это… Для меня идеальный отдых может быть в любом месте и в любое время, главным аспектом для этого должно быть свободное время и свобода действий: то, что я могу пойти куда захочу, делать что захочу и при этом понимать, что меня ничего не держит, я не зависима от времени и могу за это даже не переживать и не думать. Конечно, чтобы рядом были самые близкие люди.

Если бы стоял выбор между карьерой и семьей, я бы выбрала… Я считаю, что главное в нашей жизни — это семья, близкие и родные люди. Работу за целую жизнь можно поменять раз двадцать. Она не окружит тебя заботой и любовью, как это сделают близкие, не подарит теплоты и душевного спокойствия.

В мужчинах я ценю…. Ценю трудолюбие, чувство юмора, доверие, целеустремленность в обязательном порядке, уважение к родителям, самостоятельность, рассудительность.

Текст: Саша Черная

Фото: Антон и Анастасия Гурьевы

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