Как достичь своей цели за 5 действий: секрет раскрывает бизнес-коуч

Россиянам назвали топ-5 действий, которые приведут к достижению цели. Наставник первых лиц компаний Милана Левченко поделилась секретами.

«Когда человек в голове задается целью, в его подсознании уже намечается примерный план действий, но поверхностно. Для реализации задуманного необходимо морально подготовиться и расписать стратегию», – рассказала Милана в беседе с WomanHit.ru.

Сначала наставник отметил пять составляющих успеха: точная постановка цели, дополнительные усилия, сверхразум, самодисциплина и истинная вера. После этого Левченко назвала пять действий, которые помогут добиться цели.

Первое – это формулировка цели по SMART.

«Ставьте конкретные, реальные сроки для осуществления мечты. С этими данными вам будет легче ориентировать на пути реализации», – сказал наставник.

Следующее – диаграммы Ганта на разные периоды. Это когда весь намеченный путь нужно разбить на несколько этапов. Каждый из них займет определенное время. В одном этапе могут появиться еще несколько подэтапов, которые также будут важны.

«В этом хорошо помогают диаграммы Ганта на разные периоды: от одного дня до всего года. Распишите в виде графика, что вам нужно сделать в ближайшую неделю, месяц, квартал, полугодие», – советует Левченко.

Третье – препятствия и ограничения, которые мешают достичь цели.

По словам наставника, это еще одна психологическая уловка, которая может остановить путь. Выпишите в отдельную колонку препятствия, с которыми потенциально рискуете столкнуться. Рядом — положительную интерпретацию.

Четвертое – помощь коуча или наставника.

Левченко утверждает, что моральная помощь крайне важна на пути к успеху. Особенно нужно заручиться поддержкой со стороны специалистов.

Последнее – сверка, что сделано сегодня для достижения цели.

«Ежедневно анализируйте выполненную работу. Утром смотрите, что предстоит сделать, а вечером отмечайте выполненное», – заключает наставник.

При наглядном анализе вам будет легче понимать свое движение.

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