Как достичь своей цели за 5 действий: секрет раскрывает бизнес-коуч
Бизнес-коуч рассказала, как достичь поставленной цели за 5 действий.
Россиянам назвали топ-5 действий, которые приведут к достижению цели. Наставник первых лиц компаний Милана Левченко поделилась секретами.
«Когда человек в голове задается целью, в его подсознании уже намечается примерный план действий, но поверхностно. Для реализации задуманного необходимо морально подготовиться и расписать стратегию», – рассказала Милана в беседе с WomanHit.ru.
Сначала наставник отметил пять составляющих успеха: точная постановка цели, дополнительные усилия, сверхразум, самодисциплина и истинная вера. После этого Левченко назвала пять действий, которые помогут добиться цели.
Первое – это формулировка цели по SMART.
«Ставьте конкретные, реальные сроки для осуществления мечты. С этими данными вам будет легче ориентировать на пути реализации», – сказал наставник.
Следующее – диаграммы Ганта на разные периоды. Это когда весь намеченный путь нужно разбить на несколько этапов. Каждый из них займет определенное время. В одном этапе могут появиться еще несколько подэтапов, которые также будут важны.
«В этом хорошо помогают диаграммы Ганта на разные периоды: от одного дня до всего года. Распишите в виде графика, что вам нужно сделать в ближайшую неделю, месяц, квартал, полугодие», – советует Левченко.
Третье – препятствия и ограничения, которые мешают достичь цели.
По словам наставника, это еще одна психологическая уловка, которая может остановить путь. Выпишите в отдельную колонку препятствия, с которыми потенциально рискуете столкнуться. Рядом — положительную интерпретацию.
Четвертое – помощь коуча или наставника.
Левченко утверждает, что моральная помощь крайне важна на пути к успеху. Особенно нужно заручиться поддержкой со стороны специалистов.
Последнее – сверка, что сделано сегодня для достижения цели.
«Ежедневно анализируйте выполненную работу. Утром смотрите, что предстоит сделать, а вечером отмечайте выполненное», – заключает наставник.
При наглядном анализе вам будет легче понимать свое движение.
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